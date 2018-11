Ztl di Montevarchi posticipata alle 21: l'elenco delle strade coinvolte

Novità per la Ztl a Montevarchi. Da giovedì 8 novembre 2018, scattano le modifiche all’orario di vigenza della Ztl e dalle ore 21: varchi attivi per via Cennano, via Isidoro del Lungo, Via Poggio Bracciolini, via Marzia, via Roma nel tratto compreso tra Piazza garibaldino e Via Cennano e via Palloni nel tratto compreso tra via Trieste e via Marzia. In questa fascia oraria sarà consentito il transito solo agli autorizzati.

Cittadini e imprese si fanno sentire

La Giunta ha accolto le istanze dei cittadini e di alcune imprese commerciali di rivedere gli orari di attivazione dei varchi elettronici per il controllo dell’accesso alla Ztl.

Alla base della richiesta - spiegano dal Comune - vi sarebbe la necessità di mantenere la regolare circolazione veicolare senza limitazioni fino alle ore 21, ossia fino all’orario di chiusura degli esercizi commerciali. Pertanto la giunta ha ritenuto valide le motivazioni sostenute da cittadini e commercianti e, con proprio atto, ha provveduto a modificare l’orario di vigenza della Ztl e posticiparla di un’ora rispetto alla precedente disposizione che prevedeva, invece, le ore 20. Rimane confermata invece alle ore 6 del giorno successivo la cessazione della limitazione e la ripresa del flusso di traffico regolare.

Via Roma esclusa

La nuova programmazione oraria non riguarderà, invece, via Roma, dove permane, nel tratto compreso tra via Cennano e Piazza Vittorio Veneto, la Ztl per tutto l’arco temporale che va dalle ore 13 alle ore 6 del giorno successivo. Ai varchi sono stati già istallati i pannelli a messaggio variabile che indicheranno l'orario di apertura e chiusura degli stessi e che saranno attivati in concomitanza con l'inizio della fase sanzionatoria tramite le telecamere.