Nuovo servizio rifiuti: Comune e Sei Toscana incontrano i cittadini

Continuano gli incontri promossi dall’amministrazione comunale di Montevarchi e i tecnici di Sei Toscana per fornire le informazioni ai cittadini riguardo al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con i cassonetti ad accesso controllato.

L’incontro si terrà domani, martedì 11 giugno, presso l’isola ecologica di via Sante Tani, come da avviso già distribuito nei giorni scorsi nella zona di conferimento. L’appuntamento è stato organizzato in due orari differenti: alle ore 18.00 e alle ore 21.00, per favorire la partecipazione dei cittadini che possono avere così delucidazioni e spiegazioni sul funzionamento dei cassonetti per incentivare la raccolta differenziata.

L’iniziativa avrà esclusivamente un carattere informativo in attesa della prossima consegna delle tessere.