Scuole dell’infanzia paritarie. Contributi alle famiglie. Domande entro il 6 aprile

È arrivato il bonus scuola a sostegno delle famiglie che hanno iscritto i propri figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni alle scuole dell’infanzia paritarie comunali e paritarie private convenzionate con le amministrazioni comunali. Il bonus può essere richiesto entro il 6 aprile consegnando presso l’Urban Center di Montevarchi: il modulo, appositamente compilato, è reperibile sul sito internet del Comune di Montevarchi, alla voce bandi e concorsi.

L’amministrazione comunale, a seguito delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, stabilirà l’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto fino ad esaurimento delle stesse. I soggetti interessati devono rispettare determinati requisiti di ammissibilità: essere residenti nella Regione Toscana, aver iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2018/2019 ad una scuola per l’infanzia paritaria privata o comunale. Spetta ad ogni singolo comune nel cui ambito territoriale insiste la scuola paritaria acquisire le domande di contributo, verificare la documentazione presentata ed erogare il contributo economico, dopo disponibilità dei fondi attribuiti dalla Regione Toscana.

Inoltre il bonus agisce a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza ed è commisurato al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare e comunque non superiore a € 30mila. Non rientrano nel beneficio le spese di iscrizione e di refezione scolastica. La domanda per l’accesso al bonus scuola può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è sita la scuola.