Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, incontro con i tecnici di Sei Toscana per scoprire le modalità del conferimento

L’Amministrazione comunale e i tecnici di Sei Toscana avviano una serie di incontri per fornire direttamente le informazioni riguardo al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con i cassonetti ad accesso controllato. Il primo si terrà domani, giovedì 30 maggio, presso l’isola ecologica di Piazza Giotto, nel quartiere Giglio.

L’appuntamento è stato organizzato in due orari differenti: alle ore 18 e alle ore 21, per favorire la partecipazione dei cittadini che possono avere così delucidazioni e spiegazioni sulle nuove modalità di conferimento per incentivare la raccolta differenziata. L’incontro avrà esclusivamente un carattere informativo in attesa della prossima consegna delle tessere.