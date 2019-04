Levanella, presentato un progetto di fattibilità per la nuova scuola. Dalla Regione mezzo milione di euro

“Ho preso un impegno preciso con i cittadini di Levanella: la realizzazione di una nuova scuola per investire sul futuro della comunità – afferma il sindaco Chiassai Martini. Tutti gli sforzi continuano ad andare in questa direzione e stiamo lavorando duramente per raggiungere l’obiettivo senza perdere alcuna occasione. Il vecchio edificio è stato chiuso a causa dell’incuria e per l’assenza di manutenzioni che hanno messo a rischio l’incolumità dei bambini, insegnanti e degli operatori. Qualcuno dovrebbe ricordarselo e avere perlomeno l’accortezza di tacere invece di pontificare sull’impegno che questa amministrazione comunale sta portando avanti sulla sicurezza degli edifici pubblici.

Con la delibera di Giunta n. 67 dell’11 aprile 2019, è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per realizzare un nuovo edificio scolastico a Levanella per partecipare, secondo quanto previsto dal decreto della Regione Toscana n. 13229 del 2017, alla richiesta di un contributo di € 500.000 finalizzato a interventi urgenti e indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica per la costruzione della nuova struttura. Abbiamo anche richiesto un finanziamento al MIUR di € 106.000 relativo sempre alla progettazione della scuola. Questo progetto è stato ipotizzato considerando tutte le aree idonee di proprietà comunale nella zona: l’area in prossimità dell’azienda Prada, l’area verde adiacente al cimitero di Levanella, l’area a verde pubblico di via Berlinguer, appena entrata in possesso del Comune e l’area davanti alla vecchia scuola, situata tra via I° maggio e la SR69, che già possiede questa destinazione, da non escludere se si sblocasse la situazione ferma da più di un anno in Regione per la realizzazione della cassa di espansione di Valdilago eliminando così il rischio idraulico.

La nuova scuola primaria sarà composta da 5 classi, con un numero massimo di 125 alunni, con spazi per attività integrative e motorie; servizi per gli insegnanti, laboratorio, refezione. Il progetto di fattibilità è di € 1.739.554,23. L’obiettivo, senza incertezze o indugi, resta la costruzione di una nuova scuola a Levanella”.