Regionale gold individuale junior e senior. Chiara Menichincheri brilla

E' stato un sabato pomeriggio di grandi emozioni quello vissuto all'interno del palazzetto dello sport di Montevarchi. Qui si è disputata infatti la prima prova regionale gold individuale per ginnaste junior e senior.

L’élite toscana si è ritrovata in Valdarno per confrontarsi su concorsi generali e di specialità.

Chiara Menichincheri (dal vivaio Aurora, tesserata per la società Giglio) vince la prova "all around" con cinque punti di distacco dalla seconda, ottimizzando attraverso questo risultato il duro lavoro fatto in questi anni.

Bellissima la prova al corpo libero fra i migliori punteggi di tutta la competizione.