Ex cinema Impero, al via bonifica tetto in amianto per 200mila euro

La Giunta Chiassai Martini sblocca la questione “Cinema-teatro Impero” con il via libera al progetto di “bonifica della copertura in lastre di cemento amianto” per un importo complessivo di 200mila euro.

“Lo scorso 3 ottobre – afferma il Sindaco Chiassai Martini - il Tar della Toscana ha respinto anche l’ultimo ricorso presentato dalla proprietà per la sospensione cautelare dell’efficacia delle due ordinanze sindacali in cui veniva intimato al privato di effettuare le operazioni di bonifica e rimozione della copertura in eternit dell’immobile."

L’Ex Cinema-Teatro Impero, come i cittadini sanno, è una proprietà privata che versa in evidente stato di abbandono rappresentando una ferita aperta per tutta la città.

Ricordo che nel 2017 venivano emesse proprio le due ordinanze sindacali a seguito dei verbali prodotti dall’Asl e di un crollo parziale del tetto dell’edificio; ma visto che nessuna operazione veniva iniziata da parte dei privati, questa amministrazione comunale comunicava alle autorità proposte l’inottemperanza di quanto disposto, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Conseguentemente la proprietà procedeva per vie legali presentando un ricorso contro il Comune per l’annullamento delle ordinanze.

Si comprende quanto la vicenda si inserisca in un contesto molto complesso per competenze e modalità di intervento anche dal punto di vista dell’impiego delle risorse necessarie, complicato poi da anni e anni di aspettative e di impegni disattesi.

Non era ipotizzabile per noi l’utilizzo di soldi pubblici per intervenire a vantaggio di un bene privato. Con la sentenza del Tar, siamo in grado oggi di eseguire quanto prescritto nelle ordinanze con spese a carico dei proprietari del fabbricato. I sopralluoghi effettuati dai nostri tecnici comunali hanno rilevato una stima dei lavori necessari per circa 200mila euro che provvederemo a recuperare le somma a danno della proprietà.