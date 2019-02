"Subito interventi di manutenzione alla Gruccia"

"Non è la prima volta che all'ospedale Santa Maria della Gruccia di Montevarchi si verificano problematiche. Anche recentemente si sono registrate polemiche per infiltrazioni d'acqua. La struttura è logora e avrebbe bisogno di urgenti interventi di manutenzione. Proprio per questo, con il collega Alberti, abbiamo a più riprese chiesto che la Regione investa sull'ospedale del Valdarno.Abbiamo peraltro chiesto, senza ottenere risposte concrete, la classificazione come presidio sanitario di 1° livello all’interno della rete dei presidi sanitari dell’Azienda Toscana Sud Est. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione ai tre feriti, investiti dal crollo del controsoffitto"ha commentato il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).